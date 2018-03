Furto sacrilego: rubati gli ex voto e danneggiata l'immagine della Madonna del Fuoco

Simili furti sono stati commessi nei giorni scorsi a Cervia e a Rimini. E anche a Forlì sono stati rubati diversi preziosi ex voto. Il fatto è avvenuto giovedì mattina, nel seminario di via Lunga. Erano circa le 12 quando un ospite ha notato una manomissione ad una riproduzione dell’immagine della Madonna del Fuoco, posta sul lato sinistro del presbiterio della cappella interna. Il vetro della teca dov’è custodita l’immagine è stata rotta e sono stati asportati diversi preziosi ex voto. L'immagine della Madonna del Fuoco è stata leggermente lesionata, ma non è stata rubata.

Il rettore del seminario, monsignor Dino Zattini e il prorettore, don Andrea Carubia hanno sporto denuncia alle autorità competenti in Questura che si sono recate sul luogo del furto per le verifiche del caso. In riparazione al gesto sacrilego giovedì prossimo, nella cappella del seminario, durante il previsto incontro del clero della diocesi, si terrà un momento di preghiera che sarà ripetuto per i fedeli sabato 10 marzo alle ore 16 con la recita del rosario presieduto dal vescovo, monsignor Lino Pizzi.