Il passamontagna per coprire il volto, il piccone per scassinare: colpo alla sala slot

Colpo nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì alla sala giochi "Paradise" di via Ciani, traversa di Viale Vittorio Veneto. I banditi sono entrati in azione intorno alle 4. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì, la banda era composta da tre uomini, tutti travisati col passamontagna. Dopo aver scardinato una finestra, hanno fatto irruzione all'interno della sala. Quindi con un piccone hanno scassinato una decina di macchinette, facendo incetta di contanti e monete. Bottino totale, secondo una prima stima, 14mila euro.

Il furto è stato scoperto mercoledì mattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per un primo sopralluogo e quindi il personale della Mobile e della Scientifica per i rilievi di legge. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E non escludono che alcuni giorni prima qualcuno abbia fatto un sopralluogo per studiare il piano d'azione. La sala slot è stata in passato oggetto di diverse rapine, con bottini anche di svariate decine di migliaia di euro.