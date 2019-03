Ruba un paio di scarpe e poi si spaccia per un altro: minore denunciato

Sabato pomeriggio i Carabinieri della stazione Ronco hanno denunciato in stato libertà per furto, a Forlì, un minorenne albanese. Il giovane, dopo aver asportato un paio di scarpe dal supermercato Conad al centro commerciale Punta di Ferro, in fase di controllo avrebbe fornito false generalità ai militari.

Nello stesso pomeriggio, poi, i militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Forlì, nella zona Portici, hanno controllato e denunciato in stato libertà un cittadino gambiano, irregolare sul territorio nazionale. All'uomo, a seguito di accertamenti, è stato notificato il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura.