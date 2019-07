Indossava le scarpe rubate, tradito dal tatuaggio al collo. Il ladro esce "scalzo" dalla Questura

E' bastato un particolare per stanarlo. Un tatuaggio dietro al collo. E così l'autore di un furto commesso in un negozio di scarpe è stato individuato e denunciato a piede libero. Si tratta di un romeno di 25 anni, che dovrà rispondere dell'accusa di "furto aggravato". Il ladro è stato scoperto per così dire grazie alla “deformazione professionale” della cassiera. La dipendente aveva infatti notato quel giovane al momento dell’ingresso e, siccome il negozio vende scarpe, la sua attenzione era stata casualmente attirata dal tipo di calzature del cliente.

Al momento in cui questi era uscito senza acquisti, alla cassiera era nuovamente caduto lo sguardo alle scarpe, e si era accorta che non erano quelle che aveva all’ingresso, anzi si trattava di un modello tra quelli in vendita nel negozio. Dopo qualche istante di incertezza per capire il da farsi, la ragazza ha cercato di seguire il ladro e avvisare la Polizia per farlo subito catturare. Ma nel frattempo il giovane è riuscito a fare perdere le tracce di sé

La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura intervenuta per effettuare le attività di accertamento aveva raccolto una descrizione del soggetto, sottolineando un particolare segno distintivo: un tatuaggio molto particolare che il ladro aveva disegnato dietro al collo. Tra gli operatori della Questura di Corso Garibaldi deputati ai servizi esternio di controllo del territorio si era diffusa la notizia della persona da ricercare con quel particolare segno distintivo, tanto che qualche giorno dopo una Volante ha accompagnato in ufficio una persona sospetta, prorpio per il tatuaggio che poteva corrispondere alla descrizione.

Ma non solo. Ai piedi calzava un paio di scarpe identiche a quelle rubate. Di lì a poco è stato possibile arrivare alla sicura identificazione del ladro grazie alle testimonianze raccolte e alla sua ammissione. A suo carico è scattata quindi la denuncia in Procura, uscendo scalzo dalla centrale della Polizia.