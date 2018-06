Madre e figlia sedicenne nei guai per un paio di scarpe

Madre e figlia nei guai per un paio di scarpe. I Carabinieri di Ronco hanno denunciato una 37enne, già nota alle forze dell'ordine, e la figlia 16enne, incensurata, con l'accusa di "tentato furto aggravato". Secondo quanto ricostruito dai militari, le due si sono presentate nel tardo pomeriggio di lunedì in un negozio d'abbigliamento gestito da cinesi in via Monteverdi, taccheggiando (togliendo la placca anti-furto dall'articolo in esposizione) un paio di scarpe dal valore di circa 40 euro. La refurtiva è stata nascosta nella borsa della ragazza e recuperata dal personale dell'Arma, intervenuti su richiesta degli esercenti.