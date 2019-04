Ladri senza cuore: spariti computer e tablet dalla scuola elementare

Non si sono fatti scrupoli e in un amen hanno fatto sparire computer e tablet. Sono ladri senza un cuore ed un'anima quelli che nella nottata tra lunedì e martedì hanno colpito alla scuola elementare "De Amicis" di Meldola. Sull'episodio indagano i Carabinieri della locale Compagnia, che martedì mattina hanno effettuato il sopralluogo a caccia di elementi utili ai fini investigativi. La notizia ha subito fatto il giro dei social, provocando non poca indignazione.

Nelle mani dei balordi è finito infatti materiale utilizzato per l'istruzione dei piccoli. In particolare sono state portate via attrezzature dal laboratorio artistico e computer e tablet nuovi dal laboratorio informatico. Un furto che ricorda quello commesso lo scorso dicembre a Cesena alla scuola "Carducci". Un danno non solo economico, ma avrà ripercussioni anche sulle attività didattiche dei bambini. Nel frattempo indagano i Carabinieri, che, tuttavia, non potranno contare di immagini di videosorveglianza in quanto l'istituto non è dotato.