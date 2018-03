I ladri devastano gli uffici dell'Avis: forzata la cassaforte, rubati soldi e medaglie

Colpo a pochi passi dal centro storico nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì. Nel mirino dei "soliti ignoti" è finita la sede dell'Avis di via Giacomo della Torre, 7. La sgradita visita è stata scoperta venerdì mattina all'apertura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi hanno forzato gli ingressi di diversi uffici, mettendo le mani su contanti, che si trovano custoditi in una cassaforte a mano opportunatamente scassinata, e sulle medaglie che vengono consegnate ai donatori benemeriti in questo periodo. Il bottino è in fase di quantificazione. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. All'Avis, rendendono noto, "si respira una profonda amarezza".