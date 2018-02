Dalla cassaforte sparivano i soldi: arrestato giovane dipendente infedele

Dipendente infedele sorpreso in flagrante mentre rubava i soldi dalla cassaforte di un supermercato. Un incensurato 24enne forlivese è stato arrestato dai Carabinieri di Ronco con l'accusa di furto aggravato. Le indagini degli uomini dell'Arma sono iniziate in seguito alla denuncia sporta dai titolari del punto vendita, dopo aver riscontrato la mancanza di ben 4mila euro dalla forziere. I militari si sono appostati per alcuni giorni, sorprendendo il giovane in azione mentre stava prelevando dalla cassaforte 750 euro. Il denaro rinvenuto era stato sottratto durante il suo turno di lavoro.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire circa tredici grammi di hashish e marijuana, nonché un bilancino di precisione. Il 24enne ha quindi confessato anche il furto consumato nei giorni precedenti. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato per furto aggravato e denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giudice per le indagini preliminari (pubblico ministero Sara Posa) ha convalidato l'arresto, rinviando l'udienza avendo l'imputato richiesto i termini a difesa.