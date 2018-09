Le suore mettono in trappola il ladro: preso mentre ruba le offerte

Ladro catturato dai Carabineri con l'aiuto delle suore Clarisse di San Biagio. E' successo nella tarda mattinata di lunedì. Si tratta di un 33enne forlivese, già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Aliquota Radiomobile e del Nucleo Investigativo, l'individuo aveva già colpito tre volte nelle scorse settimane, rubando le offerte che si trovavano all'interno della chiesa della Madonna delle Grazie, vicino al monastero.

Il tutto è stato ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lunedì mattina il ladro si è ripresentato nel luogo di culto. Le suore erano pronte. Hanno chiuso il cancello automatico del cortile della chiesa, quello che si trova in via San Giovanni Bosco, ed hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Arma, già impegnati in un servizio specifico di controllo, che hanno così catturato in flagranza il malvivente.

Dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato. Prima dell'arresto era riuscito a mettere mano a pochi spiccioli, forzando una cassettina per le offerte. Martedì mattina è prevista l'udienza di convalida in tribunale.