Buona la prima, ma non la seconda: ladre ingorde di superalcolici stanate all'iper

I Carabinieri di Ronco hanno arrestato giovedì due ragazze di 23 anni residenti nel catanzarese, già note alle forze dell'ordine, per i reati di "furto aggravato", "ricettazione", "falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale" in concorso. Giovedì mattina gli uomini dell'Arma sono stati informati dal personale della sicurezza del Conad del Centro Commerciale Punta di Ferro, che il giorno precedente, due ragazze erano riuscite a rubare dallo store quindici bottiglie di superalcolici per un valore di circa 340 euro, il tutto registrato dalle immagini del sistema di video sorveglianza.

Il personale di vigilanza del Centro Commerciale, nel pomeriggio di giovedì ha notato e riconosciuto le due ragazze entrare nuovamente all’interno del supermercato con dei zaini, per cui ha provveduto ad avvisare subito i militari, che immediatamente si sono attivati, predisponendo dei mirati servizi e notando effettivamente che entrambe le ragazze trafficavano con fare sospetto nella corsia dei superalcolici, dirigendosi poco dopo verso l’uscita senza acquisti. Una è stata subito bloccata, mentre l’altra è riuscita a fuggire, venendo tuttavia fermata all’esterno del centro commerciale da altri carabinieri.

Occultate in due borse e sotto i loro vestiti sono state recuperate 14 bottiglie di supercalcolici per un valore di 370 euro circa nonché una modica quantità di marijuana. Le due ragazze, senza documenti, hanno fornito false generalità. E' emerso che alloggiavano in un hotel della riviera, dove gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto una carta d’identità e patente, risultati rubati lo scorso settembre un riminese. Nella stanza è stata recuperata altra marijuana, per uso personale. Le due sono state arrestate in flagranza e segnalate alla Prefettura per detenzione illecita di stupefacenti per uso personale. Il giudice Nunzia Castellano (pubblico ministero Francesca Rago) ha convalidato gli arresti, applicando il divieto di dimora nella Provincia di Forlì-Cesena. L'udienza si terrà il 10 gennaio 2020 per richiesta dei termini a difesa.