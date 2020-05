Ubriaco e molesto al supermercato, senza mascherina e anche ladro

Un marocchino di 36 anni è stato denunciato a piede libero dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì con le accuse di "molestie" e "furto aggravato", oltre ad una sanzione per "manifesta ubriachezza" e violazione della normativa anti-covid, in relazione a due distinti episodi avvenuti nel pomeriggio e nella serata di mercoledì. Anche in questo teatro dei fatti sono due diversi supermercati cittadini.

Nel primo intervento, che gli è costata la denuncia per molestie, il fatto si è concretizzato per il suo comportamento tenuto all’interno dell’esercizio nei confronti del personale addetto, poiché pretendeva di ricevere bevande alcoliche nonostante fosse in stato di manifesta ubriachezza, e pretendeva di entrare all’interno senza avere indossato alcuna mascherina di protezione anti-covid. Era poi stato fatto entrare con la consegna di una mascherina da parte degli esercenti, ma una volta giunto alla cassa, l’aveva gettata a terra in segno di stizza, rendendosi autore di comportamenti petulanti e molesti.

Sul posto è intervenuta una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale che ha provveduto a verbalizzare quanto accaduto e contestargli le violazioni amministrative previste dallo stato di manifesta ubriachezza, dalla mancanza di adeguamento ai dispositivi di protezione e infine la denuncia relativa al reato di molestie.

In serata, lo stesso straniero si è reso protagonista di un analogo episodio, in un altro supermercato, ma in questo caso, oltre a reiterare gli stessi atteggiamenti ed essere ancora ubriaco, è stato trovato in possesso di merce che aveva occultato sotto il giubbotto, così che è stato denunciato anche per furto aggravato: aveva rubato bue bottiglie di birra ed alcune confezioni di formaggi, per un valore di circa 20 euro.