L'antitaccheggio blocca un ladro all'iper: aveva rubato vestiti

Ha rubato capi d'abbigliamento per un valore di circa 50 euro da un negozio del centro commerciale "Punta di Ferro" di Forlì. Un giovane straniero è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi per furto aggravato. Il ladro è stato bloccato all’uscita da un addetto alla sicurezza, insospettito dall’atteggiamento del cliente; addosso aveva capi di abbigliamento del valore di circa 50 euro che stava cercando di trafugare. L'individuo aveva pensato di avere eliminato i sensori antitaccheggio collocati nella merce, ma alla sua uscita è scattato l’allarme, venendo scoperto. Per cercare di evitare conseguenze ha pagato la merce, ma questo non è bastato per scansare la denuncia.