Alla riapertura scoprono la visita dei ladri: la settimana inizia con una brutta sorpresa

Furto nel fine settimana in un'azienda specializzata nella realizzazione di infissi in via Malpighi. La sgradita sorpresa è stata fatta lunedì mattina dai proprietari all'apertura dell'attività, non potendo fare altro che allertare la Polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Forlì per il sopralluogo: secondo i primi accertamenti, i malviventi hanno scassinato una porta posta sul retro della ditta, per poi mettere le mani su utensili da lavoro. Il valore della refurtiva si aggira intorno ai 2mila euro.