"Futuro al lavoro", 4mila presenze al salone dell'orientamento. Casara: "Un successo della città"

Sono state migliaia gli studenti che venerdì e sabato hanno ‘invaso’ i padiglioni della fiera per partecipare al primo salone dell’orientamento fortemente voluto dalla Giunta Zattini. A parlarne, dopo una due giorni ricca di contenuti e partecipazione, è l'assessore comunale con delega alle politiche educative Paola Casara: "Prima di tutto vorrei ringraziare l'ufficio scolastico provinciale, la Fondazione, la provincia, gli uffici comunali, gli enti di formazione, le associazioni di categoria e gli imprenditori che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di questa importante manifestazione".

"Ognuna di questa importanti realtà ci ha fornito un aiuto essenziale in termini di allestimento del salone, di organizzazione e sponsorizzazione di entrambe le giornate. È stato un successo sicuramente inaspettato non solo nelle dimensioni ma anche nei numeri, che ci fa ben sperare per la prossima edizione. Una cosa è certa - continua Casara - continueremo su questa strada perché l’entusiasmo che ho percepito, stando a stretto contatto con gli studenti, nasce dalla volontà di porre le basi di un percorso mirato di inserimento nel mondo del lavoro, alla luce degli scenari occupazionali e professionali in continua evoluzione".

"È con questo spirito che abbiamo lavorato con solerzia nei mesi scorsi per organizzare il salone dell'orientamento e dare corpo e sostanza a un contenitore formativo che mettesse in sinergia i nostri ragazzi con il mondo del lavoro - conclude -. Continueremo a investire sui nostri giovani perché sono loro il futuro di questo Paese".