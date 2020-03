Un gesto di cuore dell'Avis attiva la raccolta fondi "Futuro Comune Predappio": "Ripartiremo"

Gesto di solidarietà dell'Avis comunale di Predappio, che ha messo a disposizione del Comune e dell'intera comunità una cospicua somma di denaro. "L’amministrazione ha deciso quindi di partire da questo per creare il progetto "Futuro Comune Predappio" a cui potrà aderire chiunque anche con una piccola somma". Per aderire, è possibile fare un bonifico con causale “Futuro Comune Predappio” al Comune all’IBAN: IT28N0306913298100000300009

"Stiamo creando una serie di iniziative per cercare di capire quali sono e quali saranno le esigenze economiche principali - prosegue Canali -. Le famiglie stanno subendo contraccolpi economici per la gestione dei figli (spese di baby sitting e mancati redditi), tante persone sono a casa senza percepire nessuno stipendio, alcune imprese e commercianti stanno facendo i conti con spese e nessun incasso. Tanti ragazzi stanno continuando a studiare e usano strumenti tecnologici, ma altri, soprattutto quelli con handicap, in questo momento sono in maggiore difficoltà. Sarà necessario che siano affiancati da figure professionali per poter “recuperare” questo periodo di inattività".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Quando i guariti torneranno a casa, potrebbero aver bisogno di supporto e assistenza - viene rimarcato -. Ora pensiamo a preservare la nostra salute, da domani, anche grazie a "Futuro Comune Predappio" penseremo a far ripartire il nostro comune. L’apporto dell’Avis comunale di Predappio in questo momento è stato fondamentale e l’amministrazione è riconoscente di questo".