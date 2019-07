Il giornalista Gaetano Foggetti a Salotto blu: "La leucemia può essere sconfitta. Ma il malato non deve sentirsi solo"

L'allenatore del Bologna, Siniša Mihajlović, ha iniziato la sua battaglia contro la leucemia, malattia che ha reso noto in una toccante conferenza stampa. Un percorso di guarigione che ha affrontato con successo da ragazzo Gaetano Foggetti, giornalista molto noto e responsabile delle pagine forlivesi del Corriere di Romagna. Da allora si è costantemente impegnato nel volontariato sociale, in particolare all'interno di A.I.L., associazione di cui è vice presidente provinciale.

Partecipando alla trasmissione condotta a VideoRegione da Mario Russomanno che andrà in onda martedì alle 23 e15, Foggetti ha descritto valori e strategie della associazione che si sta trasferendo in una più funzionale sede operativa. Il giornalista forlivese ha spiegato la importanza del supporto logistico e psicologico assicurato da A.I.L. al malato e alla sua famiglia e lanciato un appello per il sostegno economico che può essere garantito alla associazione attraverso la donazione di piccole somme di denaro.