Galeata al fianco di disabili e anziani: spesa e medicinali arrivano a domicilio

Anche nel territorio del Comune di Galeata spesa e medicinali arrivano a domicilio nelle case di anziani e persone affette da patologia. "Abbiamo provveduto ad attivare un servizio di consegna a domicilio della spesa e dei medicinali dedicato alle persone più anziane, immunodepresse o affette da patologie, reso possibile grazie alla pronta e proficua collaborazione dei nostri commercianti locali ed una rete di volontari comunali, al fine di far fronte alla necessità di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione ai casi strettamente necessari", spiega il sindaco Elisa Deo.

"Chiunque ne abbia necessità potrà quindi contattare telefonicamente gli esercizi commerciali delle varie località del Comune per gli ordini di generi alimentari, che saranno consegnati gratuitamente e direttamente a casa - prosegue il primo cittadino -. A tal proposito ribadiamo che tutti gli esercizi commerciali saranno regolarmente riforniti. Pertanto, non c’è alcun pericolo di rimanere senza scorte. In questo momento, in cui il senso di Comunità deve essere rafforzato per renderci utili gli uni agli altri, rivolgiamo un appello a tutti, ma soprattutto ai giovani, a mettersi a disposizione per aiutare parenti, amici, vicini di casa a svolgere le commissioni necessarie, quali ritirare la spesa o i farmaci o pagare una bolletta. In quest’ottica, chiediamo ai giovani di mettere a disposizione delle persone più anziane le tecnologie e conoscenze informatiche che si rilevano molto utili per accedere ai servizi e rimanere informati sulle nuove disposizioni".

Il primo cittadino spiega inoltre "che per la prescrizione dei farmaci è sufficiente contattare telefonicamente il proprio medico di base. La ricetta del medico potrà essere ritirata anche da terzi di fiducia. La Farmacia Chiadini non si è resa disponibile a consegnare medicinali a domicilio. Pertanto, in caso di necessità, sono disponibili alcuni volontari autorizzati che ritireranno le ricette a domicilio e reperiranno i medicinali: Lara Casamenti (3406199653), Vittorio Cangialeoni (3383795796), Davide Casamenti di San Zeno (3332319445), Luca Mancini, (3490065997) e Cristiano Zambelli (3337881232)

L'elenco delle attività

CONAD Valentini. 0543 981277

FORNO Samorani. 0543 981660

FORNO Fantini 0543 981104

BAR De Borg ( torte e gelato) 3488956748

RISTORANTE PIZZERIA La Rupe 0543 981774