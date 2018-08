Galeata presenta le sue eccellenze al Meeting di Rimini

Anche quest'anno, per la settima volta consecutiva, Galeata ed il suo territorio saranno presenti all'importante appuntamento riminese del Meeting per l'amicizia fra i popoli, che si svolgerà dal 19 al 25 agosto. L'iniziativa è sotto l'egida della Pro Loco "Mevaniola" di Galeata, con la collaborazione della parrocchia galeatese di San Pietro in Bosco. Lo stand, dal titolo: "Galeata - arte, storia, fede", potrà essere visitato per tutta la durata della kermesse riminese nel padiglione A5 della fiera di Rimini. Oltre ad una vasta gamma di materiale di promozione delle eccellenze ambientali, storico - archeologiche ed enogastronomiche del territorio galeatese, i visitatori dello stand potranno fruire anche della visione di un video di presentazione dell’Abbazia di Sant’Ellero e delle altre chiese di Galeata. Martedì, alle 16, sarà presentato presso lo stand lo stato dei lavori, tuttora in corso, riguardanti il restauro scientifico del campanile della chiesa di Santa Maria dei Miracoli di Pianetto. Saranno presenti i direttori dei lavori, gli architetti Aurelio Zambelli ed Emanuele Ciani. Sarà anche l’occasione per invitare tutti i presenti alla cena di beneficenza, che i ristoranti e i bar del territorio di Galeata organizzeranno nel borgo di Pianetto il 28 agosto prossimo per raccogliere fondi in vista del secondo stralcio dei lavori al cinquecentesco campanile, attribuito all’architetto fiorentino Bartolomeo Ammannati. La visita allo stand potrà anche essere l'occasione per programmare itinerari di visita e per conoscere la via Romea - Germanica, dalla quale Galeata è attraversata. Durante la settimana del Meeting saranno organizzate alcune degustazioni di prodotti del territorio.