Galeata, "buoni spesa" per le famiglie bisognose: le informazioni utili

Sono scaricabili fino a martedì i moduli per accedere ai "buoni spesa" per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, spendibili in strutture convenzionate nel paese di residenza. A Galeata i documenti si possono ritirare in formato cartaceo all'ingresso dell'edificio comunale o sui siti dell'Asp San Vincenzo De Paoli (www.aspsanvincenzodepaoli.it) o del Comune di Galeata (www.comune.galeata.fc.it). Per informazioni, dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 12), è possibile rivolgersi a diversi numeri di telefono: 0543972747, 0543972600, 0543984306 e 3348298191. I moduli compilati possono essere inviati via mail all'indirizzo "COVID19@asp-sanvincenzodepaoli.it", fax al numero 0543973051 o in formato cartaceo in un'apposita urna all'ingresso comunale lunedì e martedì dalle 11 alle 12. Mercoledì sarà redatta, da una apposita commissione, la graduatoria di assegnazione. "Verranno in seguito eseguiti controlli sulle autodichiarazioni e qualora risultassero mendaci, vi è la decadenza dal beneficio e la segnalazione immediata all’autorità giudiziaria", fa presente il sindaco Elisa Deo.

