Galeata, dall'inizio dell'emergenza sanitaria donate oltre 4mila mascherine

E' iniziata anche a Galeata la distribuzione di ulteriori 1200 mascherine consegnate dalla Regione Emilia-Romagna al Comune. Le mascherine, spiega il sindaco Elisa Deo, "sono a disposizione di tutti, e per evitare sprechi ed assembramenti abbiamo pensato ad una consegna a domicilio a chiunque ne faccia richiesta". Il primo cittadino traccia anche un bilancio sommario delle donazioni consegnate alla popolazione dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

"Duemila mascherine in tessuto della Protezione Civile sono state distribuite in tutte le attività commerciali, e tutt’ora presenti all’interno dei negozi - afferma Deo -. Cento mascherine artigianali, donate al Comune dall’Azienda Tappezzeria Ellepi di San Zeno, sono state distribuite in Conad ed Eurospin. Mille mascherine chirurgiche donate dall’Azienda Zambelli sono state distribuite casa per casa a tutte le famiglie del territorio".

Inoltre cento visiere protettive sono state donate dal Gruppo Ciclistico Zambelli di Galeata e consegnate a tutti i Commercianti, alle Forze dell’Ordine ed agli autisti di Autobus di zona. "Per richiedere le mascherine chirurgiche FFP1 è possibile telefonicamente il numero verde 3337881232 (Call, SMS, Whatsapp) attivo 24 ore su 24 o scrivere all’indirizzo mail "pondini.p@comune.galeata.fc.it".