Galeata e Civitella, oltre 150 richieste per i buoni spesa. Arrivate altre mascherine

Si è conclusa mercoledì l'istruttoria ai fini della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto ai buoni spesa. L’indirizzo delle amministrazioni di Galeata e Civitella è stato di privilegiare le persone e le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione del coronavirus. I due comuni hanno esaminato oltre 150 richieste e giovedì sono stati contattati i cittadini in possesso dei requisiti per comunicare loro l’importo erogato e le modalità di ritiro del buono spesa.

Mercoledì sono state anche consegnate ai due comuni, attraverso la Protezione Civile, 2750 mascherine chirurgiche che, grazie ad una collaborazione fra Alea Ambiente e i comuni soci, verranno distribuite a domicilio gratuitamente alla cittadinanza tramite il proprio personale operativo.

"E’ stata una corsa contro il tempo – commentano i sindaci Claudio Milandri ed Elisa Deo -. L’obiettivo che ci eravamo dati era quello di erogare i contibuti per i buoni spesa entro Pasqua per poter permettere ai cittadini con più difficoltà e che più stanno soffrendo questa situazione emergenziale di poter festeggiare le festività pasquali dignitosamente con le proprie famiglie. Ringraziamo pertanto gli uffici comunali e tutto il personale Asp San Vincenzo De Paoli per essersi impegnati al massimo per raggiungere l’obiettivo".