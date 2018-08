Nuova luce per Galeata: "Si risparmieranno 30mila euro all'anno e ci sarà più sicurezza"

Sta prendendo corpo a Galeata il progetto di riqualificazione di tutta l'illuminazione pubblica, sia in centro che nelle frazioni, ecocompatibile ed economicamente più sostenibile. "Verranno sostituiti circa 500 punti luce (siamo uno dei primi Comuni a fare la sostituzione completa in tutto il territorio) con lampade a led a basso consumo, a flusso continuo notturno senza alternanza di accensione ed inoltre verranno fatte estensioni ex novo in punti abitati ma, da sempre, senza copertura di illuminazione", viene reso noto dall'amministrazione comunale.

Viene inoltre comunicato che "l'intervento, da 350mila euro, per scelta amministrativa, verrà interamente coperto da somme in bilancio, senza contrarre mutui che avrebbero "ingessato" l'Ente per molto tempo. Considerata la stima di risparmio di oltre 30.000 annui, corrispondente al 50% del costo attuale, prevediamo di ripagarci gran parte della spesa entro il nostro mandato, senza lasciare oneri ai posteri". La riqualificazione porterà, viene evidenziato, "più sicurezza grazie all'illuminazione diffusa, maggiore risparmio energetico e più risparmio economico per le casse comunali. Già da molti anni abbiamo scommesso sulle politiche green ed i dati ci danno ragione".