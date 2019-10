Galeata, nuovi arredi per l'elementare. In futuro lavagne interattive e pc in ricordo di Marzio Mengozzi

Col nuovo anno scolastico la scuola elementare e materna di Galeata sfoggia nuovi arredi e giochi. "La progressiva sostituzione degli arredi preesistenti e l'aggiornamento alle nuove esigenze didattiche, sono solo una piccola parte dell'impegno da parte dell'amministrazione verso la scuola ed i suoi piccoli ospiti", spiega il sindaco, Elisa Deo.

"Oltre agli interventi più consistenti ed onerosi già effettuati in questi anni, riguardanti la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici, avere classi in ordine è indispensabile affinché sia alunni che insegnanti si sentano nelle condizioni migliori per le attività educative", prosegue il primo cittadino. Sono stati quindi acquistati banchi, sedie, armadietti, lavagne, cattedre e giochi da esterno per un totale di 15mila euro.

Deo ringrazia la consigliera Maria Ungheri, moglie del compianto imprenditore Marzio Mengozzi, "che da ex insegnante, è sempre stata molto sensibile alle tematiche legate alla scuola ed ha seguito l'iter per l'acquisto del materiale". In occasione dei funerali del fondatore della Ppc di Santa Sofia la famiglia ha devoluto le offerte in sua memoria alla scuola elementare e materna, consegnando 2.800 euro che verranno utilizzati per l'acquisto di lavagne interattive Lim e computer.