Galeata si colora: la fontana si arricchisce di un'opera d'arte con l'aiuto di tutti cittadini

Galeata si colora. E' infatti partita la decorazione della fontana e delle panchine della piazza antistante il Municipio a cura dell'artista e professore d'arte al Liceo Classico, Luigi Impieri. "Da tempo chiedo la collaborazione di artisti per abbellire e rendere fruibili alcuni luoghi del nostro amato paese - esordisce il sindaco Elisa Deo -. Ed cco perché quest'anno ho chiesto disponibilità ad Impieri, che subito accettato con entusiasmo".

"Chiunque lo desiderasse, può partecipare sia per imparare questa tecnica prendendo parte al lavoro artistico, sia donando oggetti che così rivivranno all'interno dell'opera (possono essere consegnati direttamente in cantiere)", prosegue il primo cittadino, che indica la lista degli ingredienti per le decorazioni: "Servirebbero oggetti inorganici e resistenti, in ceramica, porcellana o vetro come ad esempio piastrelle piatti, tazze, bomboniere e posaceneri. Ma anche medaglie, piatti, rubinetti, posate, orologi, attrezzi da lavoro, oggetti che non si arrugginiscano e che possono ispirare fantasia. L'importante è che siano applicabili sulle pareti".

L'obiettivo, conclude Deo, è "creare una grande opera collettiva che alla fine sarà rappesentativa di tutti noi e fornirà un grande senso di appartenenza ed attaccamento al paese".