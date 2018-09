Galeata, un aiuto per chi apre un'attività: nasce la "Consulta comunale dei commercianti"

Un aiuto concreto per chi apre un'attività. Anche a Galeata sta per nascere la "Consulta comunale dei commercianti", con l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dei servizi, dell'agricoltura e del turismo, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi ed interlocutori per la ricerca condivisa di adeguate soluzioni in materia di politica economica, sociale, turistica ed organizzativa del territorio. "Consapevoli delle difficoltà del momento storico, l'amministrazione comunale si sta impegnando per alla creazione della Consulta come strumento organizzativo per aiutare a concordare azioni utili a chi ogni giorno, con impegno e fatica, tira su una serranda", spiega il sindaco Elisa Deo.