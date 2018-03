"Galleria a Cielo Aperto", ad abbellire via Regnoli arrivano tre nuove opere

Tre nuove opere si sono aggiunte alla ormai numerosa famiglia di "Galleria a Cielo Aperto", il progetto che porta avanti l'associazione culturale Regnoli 41, giunto alla sua sesta edizione. Basta aver passeggiato lungo via Giorgio Regnoli una sola volta in questi anni per apprezzare il progetto: è impossibile, infatti, non notare le facciate delle case adorne di voli di uccelli, installazioni con panni stesi ad asciugare, ingrandimenti di fotografie, casette di legno piene di fiori e molto altro. L'edizione 2018 di "Galleria a Cielo Aperto" è ruotata attorno al tema "Tracce - Se i muri potessero parlare" ed è stata inaugurata domenica con la presentezione delle tre nuove opere donate dagli artisti Laura Rebagliati (che ha realizzato un pannello in terracotta smaltata), Claudio Balestracci (che ha installato una macchina a forma di megafono che riprodurrà suoni "estratti" dalle pareti) e infine il pannello in resina dal titolo "Oltre il muro" di Matteo Lucca.