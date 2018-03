La "Galleria a Cielo Aperto" di via Regnoli si arricchisce di tre nuove opere d'arte

Tre nuove opere stanno per aggiungersi alla ormai numerosa famiglia di "Galleria a Cielo Aperto", il progetto che porta avanti l'associazione culturale Regnoli 41, giunto alla sua sesta edizione. Basta aver passeggiato lungo via Giorgio Regnoli una sola volta in questi anni per apprezzare il progetto: è impossibile, infatti, non notare le facciate dei condomini adorne di voli di uccelli, installazioni con panni stesi ad asciugare, ingrandimenti di fotografie, casette di legno piene di fiori e molto altro.

"Tutto è partito nel 2011 - dice Raffaella Orazi dell'associazione Regnoli 41 - con un gruppo di undici persone, di cui solo due vivevano in via Giorgio Regnoli, che desideravano prendersi cura di questa strada facendola uscire dallo stato embrionale di degrado nella quale si trovava. Inizialmente abbiamo chiesto ai proprietari dei negozi sfitti da tempo di abbassare gli affitti in modo da far ripartire l'economia. Dopo di che ci siamo rivolti agli artigiani della città proponendogli di trasferire i loro laboratori in centro. Dopo di che è nata l'idea di accogliere opere d'arte di ogni tipo ed esporle lungo la strada e sulle facciate degli edifici. Ogni anno aggiungiamo tre opere a quelle delle edizioni precedenti che rimangono in mostra per tre anni".

L'edizione 2018 di "Galleria a Cielo Aperto" ruoterà attorno al tema "Tracce - Se i muri potessero parlare" ed inaugurerà domenica alle 16 o, in caso di maltempo, posticipata a domenica 25 marzo con la presentezione delle tre nuove opere donate dagli artisti Laura Rebagliati (che ha realizzato un pannello in terracotta smaltata), Claudio Balestracci (che installerà una macchina a forma di megafono che riprodurrà suoni "estratti" dalle pareti) e infine il pannello in resina dal titolo "Oltre il muro" di Matteo Lucca.

Contestualmente all'inaugurazione della galleria verrà lanciato anche il concorso fotografico "Uno scatto per Regnoli": chiunque potrà partecipare scattando una foto che riproduca i muri "parlanti" di via Giorgio Regnoli ed inviandola entro la mezzanotte del 6 maggio all'indirizzo info@postcardsitaly.it. Dopo di che verrà riunita una commissione che proclamerà lo scatto vincitore che verrà esposto direttamente nella galleria a cielo aperto.

"Grazie allo sforzo della nostra associazione e alla risposta dei commercianti e dei residenti della via - continua Orazi - la situazione è decisamente cambianta e in questi sei anni hanno aperto ben 22 attività in via Giorgio Regnoli e gli unici negozi rimasti sfitti sono quelli i cui proprietari non hanno accettato di abbassare i prezzi degli affitti. Inoltre la soddisfazione è doppia perchè abbiamo notato che altre vie del centro storico stanno seguendo questo percorso di rivitalizzazione delle strade".