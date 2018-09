Una gara gustosa dal sapore siciliano: sfida a colpi di arancini

Mangiare sette arancini nel minor tempo possibile. La gustosa sfida si disputerà sabato al centro sportivo "Vasco Spazzoli" di Fratta Terme, dove è stato già allestito il tendone dove si potrà cenare tutti insieme. L'idea è a firma di Giovanni Luminario, proprietario del forno pasticceria "Santa Caterina" di Fratta Terme. Il primo classificato si aggiudica un percorso termale per due persone alle terme della Fratta, il secondo una cena per due persone alla svineria a Bertinoro, mentre per il terzo una cena per due a base di pizza, bevanda e caffè al "Notte di", sempre a Fratta.

Gli sfidanti si troveranno davanti sette arancini, due birre da 33 cl e due bottiglie d'acqua da 1,5 litri. Costo dell'iscrizione (è possibile farlo fino a giovedì sera al numero 3319080808) alla gara è di 20 euro. La festa inizierà alle 18.30 e proseguirà fino a tarda sera. "La serata non è solo dedicata al torneo, ma si potrà mangiare in famiglia un buon arancino ed un dolce come cannoli siciliani ed iris", afferma Luminario.