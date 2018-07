Gattino appena nato gettato ancora col cordone ombelicale nel cassonetto

Un gattino appena nato buttato in un cassonetto ancora col cordone ombelicale e poi, per fortuna, salvato grazie ai suoi lamenti. La segnalazione proviene dall'associazione “Amici dei cani di Bagnolo” che si prende cura del rifugio per gatti e a cui è stato consegnata la bestiola subito dopo il salvataggio. Il fatto, spiegano su Facebook i volontari, è avvenuto questa mattina nella zona di Coriano quando “alcuni ragazzi mentre svolgevano il proprio lavoro hanno sentito provenire da un cassonetto della spazzatura dei lamenti e hanno subito individuato all'interno un gattino, con tanto di cordone ombelicale attaccato”. Il gattino è stato prelevato e consegnato all'associazione che l'ha in cura ed è vivo.

Lamenta l'associazione: “Lasciatecelo dire, che chi ha fatto ciò è una bestia! Ma possibile che nel 2018 ancora si debbano assistere a scene di questo genere? Che la sterilizzazione sia ancora così impossibile da concepire nella testa di noi umani? E ora la mamma dove sarà? Gli altri cuccioli? Questi gesti ci sconfortano molto, perché ci fanno capire che più passa il tempo e più le persone non hanno rispetto per la vita ... il piccolo ora è ricoverato in clinica, e speriamo sopravviva”.