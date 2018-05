Gattino bloccato a 30 metri su un albero da una settimana, l'appello di un paese

Un gattino bloccato in cima ad un albero, ad un'altezza di alcune decine di metri, incapace di scendere da solo: per questo salvataggio si sta mobilitando tutto il paese di Premilcuore, per trovare qualcuno attrezzato per poter salire fin lassù e prendere il micio, che sarebbe fermo in quel punto addirittura da una settimana. L'appello, pubblicato sulle bacheche Facebook del paese di Premilcuore, di condivisione in condivisione, sta facendo il giro tra i profili del territorio forlivese. Secondo quanto segnalato si tratterebbe di un gattino ancora piccolo, salito su quell'alto albero di Premilcuore, in zona Piane-Trovole, non si sa come. Sarebbero stati già fatti alcuni tentativi per raggiungerlo, ma senza finora trovare i mezzi per salire così in alto, chiaramente nelle massima sicurezza per le persone. L'appello è a chiunque sia attrezzato per lavorare ad altezze consistenti (si parla di una trentina di metri dal suolo) ad intervenire per buon cuore, in quanto il gattino è destinato altrimenti a morire di stenti.