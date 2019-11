Postano su Facebook la foto del gatto rubato dal negozio: madre e figlia nei guai

Rubano un gatto da un negozio di animali e pubblicano la foto del felino su Facebook. Madre e figlia, rispettivamente di 61 e 27 anni, residenti a Forlì, sono state denunciate a piede libero dagli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale al termine di un'attività investigativa partita con la denuncia del commerciante di animali. Nelle mani delle due donne era finita una gattina persiana, piuttosto pregiata, in vendita al prezzo di 800 euro. Entrambe, clienti del negozio, quel giorno erano state notate al’interno dell’esercizio commerciale poco prima che avvenisse il furto. I poliziotti sono risaliti alle autrici del furto grazie al profilo Facebook della figlia, la quale aveva postato le foto del gattino. E’ quindi scattata la denuncia e la perquisizione domiciliare disposta dal Pubblico Ministero, dott. Filippo Santangelo.

Nell’appartamento gli agenti della Volante e della Squadra Mobile hanno ritrovato in buona salute la gattina, che è stata riconsegnata al titolare del negozio. Durante la perquisizione il personale della Questura hanno anche rinvenuto una bicicletta elettrica rubata alcuni giorni fa in centro a Forlì, che è stata sequestrata e sarà restituita al proprietario. Le due donne, con precedenti di polizia, sono state denunciate per "furto aggravato in concorso" e per "ricettazione della bicicletta". La madre è stata anche deferita a piede libero per violazione delle misure di prevenzione, poiché già destinataria di provvedimento di "avviso orale" del questore con la prescrizione di non fare uso di strumenti di comunicazione e piattaforme social. Al contrario la donna non solo aveva continuato a postare fotografie e commenti su Facebook, ma addirittura aveva pubblicato la fotografia della bici per tentarne la vendita al prezzo di 60 euro, nella sezione Marketplace di Facebook.