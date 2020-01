Porta l'auto dal meccanico e dal cofano spunta una micia: "E' una gatta di casa, cerchiamo la sua famiglia"

Dal cofano motore dell'auto spunta a sorpresa una micina. E' quanto accaduto ad rappresentante di commercio. L'automobilista si era fermato in officina dopo esser transitato da Cesena e Forlimpopoli per un controllo. E aperto il cofano è comparsa una gattina giovane, ben tenuta. Spiegano su Facebook nel gruppo "Emergenza Randagi Forlì Odv": "Ha il pelo morbido e pulito, sicuramente è una gatta di casa. Non sappiamo quindi da dove arrivi la gatta".

"Attualmente si trova a casa di una nostra volontaria, sta bene e si è perfettamente ambientata, il che avvalora la tesi che si tratti di una micia domestica - viene riportato -. Ha un carattere molto dolce, apprezza le coccole e fa fusa di continuo". Qualora non si riesca a ritrovare la sua famiglia, viene spiegato, "si procederà col cercare per lei una sistemazione".