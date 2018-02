Gelo siberiano, si scende sotto lo zero. Il sindaco Drei: "Limitate gli spostamenti"

A mezzanotte la temperatura registrava 6°C. Poi è iniziato il graduale ingresso dell'aria fredda di matrice artico siberiana, facendo scendere la colonnina di mercurio su valori prossimi allo zero. Il tutto accompagnato qua e là da qualche fiocco di neve svolazzante (nell'entroterra grazie all'effetto Stau le precipitazioni sono state più intense, con qualche disagio). Forlì batte i denti, ma è nelle prossime ore che è atteso un ulteriore calo delle temperature. Il sindaco Davide Drei fa il punto della situazione dopo la nuova allerta diramata dalla Protezione Civile: "Come previsto dal Piano Neve comunale, partiranno i mezzi spargisale sulle principali arterie della viabilità cittadina, per garantire condizioni di sicurezza per la circolazione e i collegamenti con i servizi essenziali. Tutte le scuole sono state fornite di adeguate scorte di sale per affrontare eventuali emergenze. Viste le previsioni, la prudenza non è mai troppa, soprattutto per chi deve mettersi alla guida. Il consiglio per tutti è, dove possibile, di limitare gli spostamenti".

Per fronteggiare la sensibile diminuzione della colonnina di mercurio, con valori massimi che potranno mantenersi attorno allo zero, i Servizi Sociali del Comune di Forlì ha disposto l'apertura della stazione ferroviaria di Forlì. Da venerdì scorso e per dieci notte consecutive la sala d'attesa sarà aperta dalle 22 alle 6 per potenziare l'accoglienza di persone senza tetto dalle 22 alle 6. L'area sarà presidiata. Per i prossimi giorni non si esclude in città la possibilità di qualche debole nevicata. L'ondata di freddo durare almeno fino a mercoledì. Un peggioramento più importante a livello di precipitazioni è atteso tra mercoledì e giovedì, quando l'instaurarsi di una circolazione sud-occidentale apporterà condizioni di tempo perturbato, con nevicate diffuse. I fenomeni tenderanno poi a trasformarsi in pioggia per il rapido innalzamento in quota.