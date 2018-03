Gelo sulle strade di notte: ponti e chiusi e sorvegliati a causa dei lastroni di ghiaccio

Nottata di gelicidio sulle strade del comprensorio forlivese quella tra sabato e domenica: fino alle 2.30 la pattuglia della Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano ha fatto viabilità sulla statale del Muraglione a Castrocaro Terme, sul ponte del fiume Montone causa ghiaccio sede stradale, in attesa dei mezzo Anas spargisale. Poi è intervenuta a Villa Selva in via Mattei, a causa di un incidente stradale con feriti sempre dovuto al fondo ghiacciato, lo schianto tra un suv e una Panda di un agenzia di sorveglianza notturna. Anche qui è stata curata la viabilità, con la chiusura della strada fino alle 6 del mattino, assieme alla volante della Questura di Forlì, in attesa dello spargimento del sale. L’incidente è avvenuto sul ponte sul fiume Ronco-Bidente, dove si era formato un lastrone di ghiaccio di circa 300 metri di lunghezza.