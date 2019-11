Protezione Civile, il Comune acquisterà un generatore per l'emergenze. Zattini: "Eravamo gli unici a non averlo"

"Anche il Comune di Forlì sarà dotato di un gruppo elettrogeno in grado di garantire la fornitura di energia elettrica in caso di blackout". Lo annuncia il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, informando che sarà acquistato "previa apposita variazione di bilancio, con una spesa sostenibile di 50mila euro e un investimento responsabile a favore dell’intera comunità. Ritengo che sia evidente l’utilità di questo sistema, in termini di primo soccorso e gestione di un’emergenza. Nel rispetto di quanto già previsto nel Piano di Protezione Civile e all’esito di un’accurata mappatura degli spazi disponibili, questa Giunta ha ritenuto che la sede più opportuna dove collocare il generatore fosse il Centro Operativo Comunale di Via angeloni che, com’è noto, rappresenta la sede dell’organo collegiale di supporto all’Amministrazione nella gestione delle emergenze".

"La sede di Via Angeloni oltretutto, offre una risposta antisismica più sicura ed efficace di quella del palazzo comunale e per questa ragione rappresenta la collocazione più idonea per questo tipo di apparecchiatura", continua il sindaco, che argomenta: "Il motivo che ci ha spinto a procedere con rapidità all’acquisto di un gruppo elettrogeno è molto semplice. Il nostro era l’unico Comune, appartenente all’Unione, ad essere privo di questo prezioso sistema di ‘salvataggio’ che, in caso di eventi calamitosi e interruzione improvvisa dell’energia elettrica, è indispensabile, soprattutto nei primi momenti di attivazione dell’emergenza, per sopperire alla richiesta di fabbisogno energetico del Centro Operativo Comunale. Abbiamo ritenuto che questa pericolosa carenza dovesse essere colmata il prima possibile. Nella speranza di non dovercene mai servire, è nostro dovere prima di tutto agire in termini di prevenzione del rischio. Cosa che abbiamo fatto e continueremo a fare nell’interesse dei nostri cittadini".