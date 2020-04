Generosa donazione dell'azienda Zanelli per l'ospedale di Forlì

L'azienda Zanelli ha donato 10mila euro a favore degli ospedali di Cesena e Forlì per l’emergenza coronavirus. "Augurandoci che si possa risolvere in tempi brevi questa grave e triste pandemia - scrivono Orietta ed Elena Zanelli - rivolgiamo a nome dell'Azienda un ringraziamento a tutti coloro che si stanno adoperando nella sanità (e non solo) per aiutare le persone". L'Ausl Romagna ha espresso "un sentito ringraziamento all’azienda Zanelli e a tutti i suoi associati per l'encomiabile gesto di solidarietà a sostegno della sanità pubblica locale in un momento di grave difficoltà ed emergenza sanitaria".

