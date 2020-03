C'è chi porta la cena in ospedale, gli infermieri del "reparto Covid": "Grazie di cuore"

La gara di solidarietà per chi sta combattendo il "nemico invisibile" non conosce ostacoli. E il grande cuore dei forlivesi, che con gesti semplici vogliono fare sentire tutta la loro vicinanza a medici e infermieri impegnati quotidianamente a far fronte all'emergenza sanitaria. C'è chi la sera si presenta all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì per portare cene in dono, ma anche messaggi di ringraziamento. Gli infermieri della Pneumologia reparto covid dell'ospedale Morgagni di Forlì attraverso ForlìToday vogliono ringraziare "chi ogni sera ci sta portando da mangiare".

"Purtroppo - spiega un infermiere - non sappiamo chi sono, perché non si presentano, ma supponiamo siano normali cittadini. Ringraziamo di cuore perché grazie a questi gesti sentiamo la vicinanza e il supporto degli altri che in questo momento così difficile ci serve molto". E quotidianamente numerose aziende del territorio si presentano al nosocomio mercuriale per portare chi pizze, chi colazioni, chi prodotti caseari, chi focacce. Gesti semplici, un modo per dire grazie a chi è "sul fronte" per salvare vite. E che non va dimenticato una volta terminata l'emergenza.

Nella foto gli infermieri del "reparto Covid" della Pneumologia

