"Genitori influencer", come crescere i propri figli: ne parla lo psicologo Matteo Lancini

La Regione Emilia Romagna e la Rete Adolescenza Forlivese, in collaborazione con il “Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese”, organizzano un incontro pubblico dedicato a genitori, insegnanti ed educatori che avrà come protagonista il Dott. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta dell'Istituto “Il Minotauro” di Milano. La conferenza avrà per titolo "Genitori influencer: l'adulto autorevole ai tempi degli influencer e degli youtuber per costruire l'alleanza scuola-famiglia”.

L'incontro si terrà venerdì alle 17 e si svolgerà nel Salone Comunale del Municipio, con ingresso in Piazza Saffi 8. Introduce l'assessore alle Politiche Giovanili, Servizi educativi, scuola e Formazione Paola Casara. Si tratta di un'importante occasione per capire meglio come comportarsi con i propri figli ed aiutarli a crescere .

Per informazioni è possibile contattare il Centro per le famiglie della Romagna Forlivese al numero 0543.712667 o inviare una email a centrofamiglie@comune.forli.fc.it. E' gradita l'iscrizione su http://icos.comune.forli.fc.it/