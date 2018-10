Genitori osservati dai ladri: va prendere la figlia a scuola e viene derubato da un "topo" d'auto

Mai lasciare borse o oggetti di valore incustoditi in auto, anche per pochi minuti, perchè tali possono essere "fatali". Lo sa bene un genitore, che venerdì pomeriggio ha fatto i conti con un "topo" d'auto. È quanto accaduto nei pressi della scuola elementare "Bersani", nel quartiere Coriano di Forlì. La macchina era stata regolarmente chiusa e l'uomo si era incamminato verso la scuola per prendere la figlioletta. Nel mentre è stato derubato, con un'azione fulminea. Chi ha agito ha spaccato un vetro, portando via delle valigette contenenti documenti di lavoro. Il Comitato Genitori Scuola Bersani lancia un appello: "Se in questi giorni trovate valigette abbandonate siete pregati di contattarci"