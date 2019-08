Una testimonianza di vita forte e toccante: Gessica Notaro si è raccontata a cuore aperto

Dopo la pausa di Ferragosto, "Incontri al tramonto", la kermesse che precede la finalissima del Festival di Castrocaro, è ripartito con una testimonianza di vita forte e toccante. Gessica Notaro, sfigurata con l'acido dall'ex nel 2017, si è raccontata a cuore aperto in un'intervista condotta da Giovanni Terzi nella quale ha parlato della sua esperienza e di come la sua vita sia radicalmente cambiata. Insieme all'avvocato Daniela Missaglia hanno discusso del grande problema della violenza sulle donne portando ad esempio la sua drammatica vicenda e i racconti delle molte donne alle quali Gessica è vicino aiutandole e sostenendole nelle loro battaglie personali.

"Sto molto bene - ha detto Gessica -. Sono nella fase dell'elaborazione. Alterno momenti di energia positiva a fasi di "down", come credo sia normale". "E' stata una relazione molto travagliata di tre anni con questo uomo che consideravo la mia famiglia, si era fatto voler bene da chi mi circondava", ha spiegato. Poi l'ex "ha tirato giù la maschera", con Gessica che non ha confessato di esser stata "soggetta ad una manipolazione psicologica".

Nell'ultimo periodo della fase di stalking, ha aggiunto, "indossavo un casco integrale dal parcheggio alla porta di casa". Ora l'ex è in carcere. "Paura? Tra quindici anni, quando dovrebbe uscire, dovrò tutelarmi". Il prossimo appuntamento al Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro si terrà venerdì alle 20.45 e vedrà come protagonista Paolo Bonolis. Chiude il ciclo Simona Ventura, che si confesserà a 360 gradi domenica sera.

Gli “Incontri al Tramonto”, in programma fino al primo settembre e disponibili su Tim Vision, la tv on demand di Tim, vedono ospiti grandi personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport che per l’occasione si racconteranno a tutto tondo e saranno pronti a svelare alcuni retroscena legati alle proprie carriere. Eleonora Daniele, Rita Dalla Chiesa, Barbara Palombelli, Lucio Presta e Adriano Panatta hanno già fatto capolino nelle settimane scorse all’interno del Padiglione delle Feste.

Martedì 3 settembre invece sarà trasmessa in diretta su Rai2 e in contemporanea su Radio2, la finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro (organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole) condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Simona Ventura che presiederà la giuria. Info al numero di telefono 0543-769631 o sui siti www.visitcastrocaro.it e www.festivaldicastrocaro.tv.