Gestione dell'aeroporto, pubblicato il nuovo bando: due mesi per presentare i progetti

Due mesi per proporre un progetto per la gestione totale, che sarà assegnata per 30 anni, dell'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. E' stato pubblicato martedì pomeriggio sul sito internet dell'Enac, l'Ente nazionale dell'aviazione civile, il bando europeo per individuare un nuovo gestore per l'aeroporto forlivese, dopo l'ultima e infelice esperienza di Air Romagna capeggiata dall'imprenditore americano Robert Halcombe, naufragata nel fallimento.

Il valore della gara è stato indicato dall'Enac in 6 milioni e 150 mila euro. La scadenza è posta alle ore 13 del 16 aprile. Chi vorrà partecipare al nuovo bando dovrà effettuare obbligatoriamente un sopralluogo , essere una società di capitali con almeno 120mila euro di capitale versato e avere le certificazioni Enac al momento dell'affidamento del sedime aeroportuale. Sono ammesse anche imprese straniere non appartenenti all'Unione Europea. Per partecipare è necessario versare una garanzia provvisoria di 123mila euro.

Il bando prevede l'assegnazione di 100 punti in totale: 30 sulle strategie societarie per incrementare il traffico, 30 per il piano degli investimenti, 20 per la struttura organizzativa (di cui 10 punti vanno all'organizzazione del personale) e 20 per il piano economico e finanziario (di cui 10 all'efficientamento dei costi). Ad annunciare la pubblicazione del bando è stato in Consiglio comunale il consigliere di maggioranza Mario Peruzzini di Forli' sicura.