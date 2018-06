Gestione degli sfalci, l'assessore boccia l'attuale sistema: "Basta al massimo ribasso"

“Dobbiamo pensare ad un modello diverso”: a bocciare l'attuale sistema di gestione del verde pubblico e degli sfalci è lo stesso assessore all'Ambiente William Sanzani, in risposta ad un question time di Tatiana Gentilini (Forlì Sicura), nel Consiglio comunale di martedì pomeriggio. Sanzani assicura che tutte le segnalazioni dei cittadini sono “monitorate”, ma sul problema più generale, per l'assessore, l'errore è stato andare ad “esternalizzare col massimo ribasso”. Quale futuro per la gestione del Verde. Sanzani abbozza anche la possibilità di utilizzare “le strutture al suo interno” e “superare l'esperienza negativa del massimo ribasso”, ripartendo dal 1,4 milioni che il Comune destina a questo servizio.