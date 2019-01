Gestione del canile comunale, concessione prorogata di un altro anno

La giunta comunale di Forlì, riunitasi il 28 dicembre scorso, ha deliberato il rinnovo per un altro anno, fino al 31 dicembre, della convenzione fra i Comuni del comprensorio forlivese per la gestione del canile comprensoriale di via Bassetta. La gestione è affidata alla società cooperativa social "For.b". E' stato inoltre stabilito "che in occasione della stipulazione del contratto di prolungamento il

concessionario dovrà produrre appendice di prolungamento al 31 marzo 2020 della cauzione definitiva costituita in occasione della stipula del contratto principale, mantenendo invariato l’importo". Il 29 novembre scorso si era riunita la Conferenza dei Sindaci, che ha deciso all'unanimità di dare mandato al Comune capofila (Forlì) di predisporre la bozza di nuova Convenzione e Regolamento per il controllo della popolazione canina e la bozza di proposte per la gestione del canile, da valutare nelle prossime sedute della Conferenza dei Sindaci ed approvare nei rispettivi Consigli Comunali.