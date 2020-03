Fondi per la spesa, Comuni al lavoro per individuare la platea dei beneficiari. Zattini: "Non perderemo tempo"

Lunedì mattina il sindaco Gian Luca Zattini, di concerto con l’assessore al welfare Rosaria Tassinari, ha incontrato Rossella Ibba del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì per fare il punto sulla natura del provvedimento disposto dal governo, che prevede risorse aggiuntive da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e tracciare una prima parziale cernita dei possibili destinatari di queste risorse. Al Comune di Forlì arriveranno 622.017,42 euro. "Lo potremo definire uno strumento di finanza straordinaria che senza dubbio rappresenta una boccata d'ossigeno in un momento di così profonda difficoltà economica - afferma Tassinari -. Ma occhio ai furbetti. Saremo vigili nel valutare ogni singola situazione".

"Quello varato dal Governo è uno strumento assolutamente nuovo – di apparente praticità - che affida all’arbitrio dei sindaci le modalità di intervento e la gestione dei singoli aiuti elencati in delibera e spettanti a ciascun ente locale - spiegano Zattini e Tassinari -. Con queste premesse, e con l'intento di tracciare un quadro geografico il più reale possibile dei fabbisogni alimentari della nostra comunità, abbiamo prima di tutto interpellato il segmento del terzo settore, le associazioni di categoria e gli uffici preposti all'assegnazione degli strumenti di sostegno pubblico che già sono vigenti nel nostro territorio".

Proseguono gli amministratori: "La priorità, come dispone la medesima ordinanza, è individuare la platea dei beneficiari di questi 622mila euro tra coloro che ad oggi non risultano assegnatari di ulteriori misure di sostegno al reddito. Penso per esempio ai piccoli esercenti che hanno sospeso la propria attività commerciale, o ai tantissimi genitori che magari sono in attesa della cassa integrazione e che si barcameno tra le esigenze dei propri figli e quelle dei coniugi più anziani. Ma le valutazioni che stiamo effettuando restano – al momento – percorsi ipotizzabili, suscettibili di modifiche e aggiustamenti in ragione delle priorità che intendiamo perseguire e che ruotano attorno alla necessità, nel più breve tempo possibile, di individuare i nuclei familiari e i lavoratori più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria attualmente in corso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non lasceremo nulla al caso. Il riparto di queste risorse seguirà logiche di assoluta trasparenza e tracciabilità nella consapevolezza che come Amministrazione ci assumiamo un’inedita e importante responsabilità - conclude Zattini -. Voglio infine precisare che nella definizione di questo percorso - che prevede l'indispensabile coinvolgimento anche dei sindacati - ci stiamo già confrontando, e continueremo a confrontarci, con i Sindaci e le Giunte di tutti gli altri Comuni dell’Unione.”