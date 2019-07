Fumata bianca dalla commissione: ecco il gruppo che gestirà il Palafiera

Giovedì la commissione giudicatrice del dialogo competitivo per la concessione del servizio di gestione del complesso polivalente “PalaGalassi” ha concluso in seduta pubblica i lavori di valutazione dell'unica offerta pervenuta, accogliendo la proposta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di impresa tra Romagna Fiere srl Forlì (capofila), Pallacanestro 2.015 Forlì e Tigers. La procedura di gara proseguirà con l'approvazione dei successivi atti finalizzati alla concessione in gestione del PalaGalassi.

"Siamo soddisfatti della notizia - afferma Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega allo Sport - perché dopo diversi tentativi si è riusciti a individuare il gestore dell'importante struttura comunale con l'impegno di valorizzare il complesso e di realizzare le opere di adeguamento e di messa in sicurezza necessarie".