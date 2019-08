Il Polisportivo Monti necessita di tanti lavori: ci sarà un nuovo bando per la gestione

Ci sarà un nuovo bando per la gestione del polisportivo "Monti" di via Sillaro, alla Cava. Era l'8 gennaio del 2016, quando il vecchio Consiglio comunale aveva stabilito di procedere all'affidamento dell'impianto sportivo. Entro i termini indicati dall'avviso esplorativo, erano giunte le richieste della società "Vecchio West" di Forlì e della Uisp (Unione italiana sport per tutti) di Forlì. Il 4 luglio, con una nota a firma del vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo, la Giunta comunale ha chiesto all'Ufficio Servizio Scuola e Sport (RUP) ed al dirigente del Servizio Contrattualistica gestione del patrimonio e legale (responsabile della procedura di gara) di sospendere il procedimento di gara.

La giunta comunale riunitasi il 29 luglio, si legge nella determinazione del 13 agosto scorso, ha infatti "espresso la volontà di ampliare gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo in oggetto, sia per quanto riguarda quelli a carico del Comune di Forlì, sia per quelli da porre a carico del nuovo soggetto gestore, nell'ottica di garantire una più efficiente funzionalità della struttura ed una migliore accessibilità della stessa, recependo anche le indicazioni provenienti dagli utilizzatori dell'impianto".

Nelle ultime settimane il vicesindaco Mezzacapo è stato impegnato in una serie di sopralluoghi negli impianti sportivi della città, affiancato dai tecnici comunali, per capire le migliorie da apportare. Per il Monti sono previsti lavori per centinaia di migliaia di euro, che non possono essere tutte a cariche del gestore. "Servono 800mila euro circa per fare i lavori straordinari, di adeguamento e le necessarie migliorie", spiega Mezzacapo. Per questo motivo sarà presentata una nuova procedura.