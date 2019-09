Gesto di cuore di Acquaplus: donato materiale scolastico all'elementare di Villafranca

Donazione di Acquaplus alla scuola elementare di Villafranca. Si tratta di materiale scolastico che sarà distribuito dai docenti in relazione ai bisogni degli alunni. "Si tratta questa di una buona consuetudine che la nostra azienda attua già da alcuni anni, con lo sguardo rivolto verso la propria collettività che, in questo caso è l'Istituto comprensivo numero 9, ma non solo - viene spiegato -. Acquaplus in passato ha partecipato a raccolte di materiale scolastico da destinare a scuole in Africa, giocattoli per il quartiere Romiti e materiale per i terremotati, collaborando con volontari e associazioni no profit del territorio. La filosofia è piantare un semino, nella speranza che la collettività possa contribuire a queste idee. In fondo basta davvero poco. Per molti un quaderno o una penna hanno un piccolo valore, ma per alcuni sono conquiste. Perciò noi tutti continueremo a sostenere queste iniziative, supportati dal nostro staff e da altre persone, genitori e vicini che insieme a noi, hanno collaborato ai progetti donando materiale in prima persona".