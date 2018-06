Getta macerie da demolizione in un cassonetto: individuato e multato dalla Municipale

Si è liberato di rifiuti da demolizione in un cassonetto della nettezza urbana. L'autore del gesto è stato individuato dagli agenti della Sezione di polizia edilizia ed ambientale del Corpo Unico della Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, intervenuti a seguito di una segnalazione telefonicadel Servizio Ambiente del Comune di Forlì. Il fatto è avvenuto in via Bufalini. Dopo una breve indagine sul posto, gli agenti hanno individuato e identificato l'esecutore materiale dell'abbandono. Quest'ultimo è stato invitato a sgomberare il cassonetto ed a recuperare quanto illecitamente vi aveva depositato. Nei suoi confronti sarà applicata la sanzione amministrativa prevista per la violazione delle regole contenute nel regolamento per il conferimento dei rifiuti e sarà inviata anche segnalazione al Servizio edilizia del Comune di Forlì per le determinazione di sua competenza in ordine ad altre specifiche violazioni.