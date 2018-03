Gettoni di presenza, due consigliere non restituiscono e contestano l'iter per la decadenza

Il Movimento 5 Stelle chiede di procedere nell’iter per la decadenza da consigliere comunale nei confronti di Paola Casara (Noi Forlivesi) e Vanda Burnacci (Forza Italia). In una nota i pentastellati fanno sapere che alla scadenza dei termini le due consigliere non hanno effettuato la restituzione entro i termini. La questione riguarda i gettoni di presenza per la partecipazione alle conferenze dei capigruppo che il Comune di Forlì ha erogato irregolarmente, chiedendo poi la restituzione retroattivamente rispetto agli ultimi dieci anni. Le consigliere Casara e Burnacci, invece, hanno presentato ufficialmente delle osservazioni all'iter di decadenza per incompatibilità con la carica di consigliere dovuto al debito. Secondo la norma, infatti, decade il consigliere che ha una pendenza economica esigibile con l’ente che amministra. Si tratta dei due debiti più alti: 9.517,5 euro per Casara e 8.460 euro per Burnacci.

Commentano i consiglieri Benini e vergini: “Con le loro osservazioni chiedono di interrompere la procedura di decadenza, quindi pare proprio non intendano restituire. La cosa non ci stupisce affatto, d'altra parte in questa vicenda ne abbiamo viste di tutti i colori come i consiglieri Lauro Biondi e Fabrizio Ragni di Forza Italia che per non decadere si erano recati in banca a versare la prima tranche della loro rateizzazione mentre stava iniziando il consiglio comunale dove si sarebbe votata la decadenza. Ma la legge è perentoria e a questo punto la decadenza di Casara e Burnacci sarà inevitabilmente posta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, da parte nostra chiediamo al gruppo consiliare del Pd cosa intenda fare a questo punto: se voterà a favore della decadenza, oppure se voglia andare contro una precisa disposizione di legge e “salvare” i consiglieri di Centro Destra inadempienti. Sarebbe bello avere una risposta... ma sappiamo bene con chi abbiamo a che fare e pensiamo proprio che giungerà solo all’ultimo momento e certamente dopo le elezioni politiche, che potrebbero vedere anche a livello nazionale una nuova edizione dell’ “inciucio” Pd-Forza Italia”.