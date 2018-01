Gettoni di presenza, il M5S ottiene l'avvio della procedura per la decadenza di 15 consiglieri

Sarà inserito all'ordine del giorno del Consiglio del 30 gennaio una delibera che dovrà decidere sull'avvio della procedura di decadenza dei 15 consiglieri comunali attualmente in carica che non hanno restituito i gettoni di presenza per la conferenza dei capigruppo, come richiesto dal Movimento 5 Stelle. Lo fanno sapere i consiglieri Daniele Vergini e Simone Benini in un comunicato: “A seguito di nostra diffida, e dopo il nostro colloquio nel pomeriggio di giovedì con il Vice Prefetto Michele Truppi, ci è stato comunicato dal facente funzioni di Segretario Comunale

Michele Pini l'avvio della procedura”.

La procedura di decadenza prevede 3 diverse delibere, che dovranno essere trattate in Consigli consecutivi. “A meno che alcuni dei consiglieri coinvolti non abbiano restituito in questi giorni, secondo i nostri calcoli, come già precedentemente comunicato, dovranno essere sottoposti a decadenza 15 colleghi (7 di maggioranza e 8 di opposizione). Siamo soddisfatti di questo risultato ottenuto nonostante i tentativi ostruttivi da parte di vari soggetti, invitiamo ora i colleghi a restituire alle casse comunali quanto dovuto senza ulteriori scuse, per evitare lo smacco di una destituzione "forzata" dalla carica per non aver voluto rendere somme che non spettavano loro. E i soldi recuperati siano destinati ad un fondo per una causa benefica, come la spesa corrente delle scuole”.